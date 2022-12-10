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Российские войска сорвали атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны: российские войска сорвали атаки ВСУ на южнодонецком направлении, уничтожив до 40 украинских боевиков
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Российские войска сорвали атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщил 10 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«На южнодонецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции наших войск в направлении населенных пунктов Сладкое и Шевченко Донецкой Народной Республики. Огнем артиллерии противнику нанесено поражение, он отброшен на исходные рубежи», — рассказал Конашенков.

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Он добавил, что российские войска в районе населенного пункта Владимировка уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ численностью до 40 боевиков, а также два бронетранспортера и четыре пикапа.

7 декабря Конашенков также сообщил, что на южнодонецком направлении подразделения ВСУ пытались восстановить утраченное положение, однако огнем артиллерии и решительными действиями российских войск были отброшены на исходные позиции.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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