МО сообщило об уничтожении более 130 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Более 130 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены на краснолиманском направлении в течение суток, а российская армия продолжает наступательные мероприятия, сообщает 7 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На краснолиманском направлении российские войска продолжают вести наступательные действия, в ходе которых заняли более выгодные рубежи и позиции. Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль», — рассказал он.

Конашенков также добавил, что все попытку ВСУ провести контратаки на донецком направлении были сорваны силами российских военных.

«На южнодонецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомайорское, Владимировка и Новополь Донецкой Народной Республики. Огнем артиллерии и решительными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции», — сообщил официальный представитель Минобороны.

Ранее, 6 декабря, Конашенков заявил о том, что ВС РФ в ходе наступательных действий на краснолиманском направлении заняли новые позиции. Кроме того, по его словам, совместными усилиями артиллеристов и пилотов армейской авиации было уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа.

До этого, 4 декабря, в министерстве рассказали, что российские войска уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР. Также российские военные нанесли огневое поражение в районе Серебрянского лесничества, сорваны атаки двух штурмовых групп ВСУ в направлении Кременной ЛНР.

Специальная операция России по защите Донбасса, против которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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