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ВС РФ заняли новые позиции на краснолиманском направлении

Минобороны: ВС РФ заняли выгодные рубежи и новые позиции на краснолиманском направлении
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Вооруженные силы РФ вели наступательные действия на краснолиманском направлении, в результате которых заняли новые позиции. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На краснолиманском направлении российские войска вели наступательные действия, в результате которых заняли выгодные рубежи и новые позиции. В результате огня артиллерии, ударов штурмовой и армейской авиации уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа», — сказал он.

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В ведомстве добавили, что на купянском направлении российские войска предотвратили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать в направлении Куземовки Луганской Народной Республики (ЛНР). Уничтожены до 65 украинских военных, две боевые машины пехоты и один пикап.

Отмечается, что на донецком направлении успешно продолжаются наступательные действия российской армии. ВС РФ отразила попытки украинских боевиков контратаковать российские подразделения в районах Спорного, Курдюмовки и Марьинки Донецкой Народной Республики (ДНР). За сутки были уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин.

Накануне Конашенков сообщил, что российские войска сорвали попытку украинских националистов атаковать на краснолиманском направлении. Он добавил, что в районе села Райгородка ЛНР уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы

Ранее, 4 декабря, в министерстве рассказали, что российские войска уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР. Также российские военные нанесли огневое поражение в районе Серебрянского лесничества, сорваны атаки двух штурмовых групп ВСУ в направлении Кременной ЛНР.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. О ней было объявлено 24 февраля на фоне обострения в регионе.

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