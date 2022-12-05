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Минобороны сообщило о срыве попытки атаки ВСУ в ЛНР

Минобороны сообщило, что ВС РФ сорвали попытку ВСУ атаковать на краснолиманском направлении в ЛНР
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Вооруженные силы (ВС) РФ сорвали попытку украинских националистов атаковать на краснолиманском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 5 декабря сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«На Красно-Лиманском направлении решительными действиями российских войск сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Житловка ЛНР», — сказал он.

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В районе села Райгородка ЛНР уничтожена две украинские диверсионно-разведывательные группы, отметил он.

«На Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений. За сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа», — продолжил Конашенков.

На Южно-Донецком направлении пресечена попытка контратаки подразделения ВСУ в направлении населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики (ДНР). Противник отброшен на исходные позиции, уничтожено до 30 украинских военных, три пикапа и две боевые машины пехоты.

Ранее, 4 декабря, Конашенков рассказал, что российские войска уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР. Также российские военные нанесли огневое поражение в районе Серебрянского Лесничества, сорваны атаки двух штурмовых групп ВСУ в направлении Кременной ЛНР.

В этот же день сообщалось, что ВСУ потеряли до 40 человек в результате провала попытки прорваться в Павловку в ДНР.

3 декабря российские войска, в частности, поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников в районе Краматорска. Кроме того, в районе Калеников в ДНР была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. О ней было объявлено 24 февраля на фоне обострения в регионе.

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