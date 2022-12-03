В ДНР поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников

Российские войска поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников в районе Краматорска Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в субботу, 3 декабря, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников», — сказал он.

Кроме того, в районе Калеников в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Также в Харьковской и Запорожской областях ликвидированы два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинской армии.

В ведомстве добавили, что истребительная авиация ВКС РФ сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Селидово ДНР.

Накануне в Минобороны сообщили, что в небе над ДНР в районе населенного пункта Украинка был сбит украинский истребитель МиГ-29. Помимо этого было уничтожено семь украинских беспилотников в разных районах ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР).

30 ноября в военном ведомстве сообщили, что российские войска полностью освободили населенный пункт Андреевка в ДНР. Там также отметили успешные действия российских военных в районе села Водяное.

В тот же день мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России освободили поселок Курдюмовка под Артемовском в ДНР.

Врио главы республики Денис Пушилин тогда заявил, что освобождение Курдюмовки, населенного пункта Перше Травня и Андреевки полностью позволяет перекрыть пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда же Пушилин заявил, что в скором времени будет освобожден и город Угледар.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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