Реклама
Прямой эфир
Общество
Умер гендиректор Чеховского фестиваля Шадрин
Интернет
В ЕК допустили запрет Twitter в Евросоюзе в случае несоблюдения правил
Мир
Пассажирка круизного лайнера Viking Polaris скончалась во время шторма
Общество
Путин поздравил юристов с профессиональным праздником
Происшествия
На МКАД бензовоз застрял колесами в отбойнике
Общество
Умер олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года Алжан Жармухамедов
Мир
Американский ракетный эсминец USS Paul Ignatius зашел в порт Хельсинки
Армия
ВКС России получили партию новых Су-35С
Наука
Чернышенко посетил Конгресс молодых ученых в Сочи
Мир
Главу Еврокомиссии раскритиковали за сравнение Украины с Ирландией
Происшествия
В результате ДТП с автобусом в Саратове пострадали 10 человек
Мир
Воздушная тревога объявлена в ряде областей на северо-востоке Украины
Сюжет:

В ДНР поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников

Минобороны: ВС РФ поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников в районе Краматорска
0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские войска поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников в районе Краматорска Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в субботу, 3 декабря, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников», — сказал он.

Идеальный штурм: Российская армия освободила три поселка в ДНР
Сергей Шойгу рассказал о существенном увеличении гособоронзаказа и завершении подготовки 300 тыс. резервистов

Кроме того, в районе Калеников в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Также в Харьковской и Запорожской областях ликвидированы два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинской армии.

В ведомстве добавили, что истребительная авиация ВКС РФ сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Селидово ДНР.

Накануне в Минобороны сообщили, что в небе над ДНР в районе населенного пункта Украинка был сбит украинский истребитель МиГ-29. Помимо этого было уничтожено семь украинских беспилотников в разных районах ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР).

30 ноября в военном ведомстве сообщили, что российские войска полностью освободили населенный пункт Андреевка в ДНР. Там также отметили успешные действия российских военных в районе села Водяное.

В тот же день мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России освободили поселок Курдюмовка под Артемовском в ДНР.

Врио главы республики Денис Пушилин тогда заявил, что освобождение Курдюмовки, населенного пункта Перше Травня и Андреевки полностью позволяет перекрыть пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда же Пушилин заявил, что в скором времени будет освобожден и город Угледар.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022