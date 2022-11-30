Реклама
Прямой эфир
Мир
Полузащитник клуба «Атлетико Тукуман» скончался в возрасте 22 лет
Мир
В ДНР сочли озвученные ЕК данные о потерях ВСУ правдивыми
Мир
Reuters сообщило о ликвидации лидера ИГ
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам приостановить выселение должников
Мир
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6
Мир
Испанский суд рассмотрит инцидент со взрывом в украинском посольстве
Мир
Еврокомиссия рекомендовала заморозить субсидии ЕС для Венгрии
Пресс-релизы
1 декабря президент встретится с участниками II Конгресса молодых ученых
Общество
Песков не подтвердил запрет на выезд за границу сотрудникам администрации президента
Мир
Пеле внепланово госпитализировали в Бразилии
Экономика
В Масложировом союзе спрогнозировали рост экспорта подсолнечного масла РФ на 10%
Экономика
В Европе цены на газ впервые с 13 октября превысили $1600 за 1 тыс. куб. м
Сюжет:

Пушилин рассказал о важности освобождения Курдюмовки и Перше Травня

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Освобождение населенных пунктов Курдюмовки, Перше Травня и Андреевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью позволяет перекрыть пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин в среду, 30 ноября, в эфире телеканала «Россия-24».

С машиной боевой: как под Артемовском действует артиллерия «группы Вагнера»
Корреспондент «Известий» побывал на позициях бойцов подразделения

«Населенные пункты Перше Травня, Андреевка — это окрестности города Артемовска, и естественно, эти населенные пункты крайне важные, потому что с окончательной зачисткой уже в Курдюмовке полностью появляется выход уже на артемовскую трассу, соответственно, перекрывает пути снабжения для основной украинской группировки», — отметил Пушилин.

Об освобождении поселка Курдюмовка стало известно ранее в среду. По слова Пушилина, в настоящее время там идет зачистка.

Тогда же мэр Горловки Иван Приходько отметил, что контроль над поселком обеспечивает российским военнослужащим полный контроль над трассой ГорловкаАртемовск.

Накануне, 29 ноября, военный корреспондент «Известий» Денис Кулага показал кадры боев за Курдюмовку.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022