Освобождение населенных пунктов Курдюмовки, Перше Травня и Андреевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью позволяет перекрыть пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин в среду, 30 ноября, в эфире телеканала «Россия-24».

«Населенные пункты Перше Травня, Андреевка — это окрестности города Артемовска, и естественно, эти населенные пункты крайне важные, потому что с окончательной зачисткой уже в Курдюмовке полностью появляется выход уже на артемовскую трассу, соответственно, перекрывает пути снабжения для основной украинской группировки», — отметил Пушилин.

Об освобождении поселка Курдюмовка стало известно ранее в среду. По слова Пушилина, в настоящее время там идет зачистка.

Тогда же мэр Горловки Иван Приходько отметил, что контроль над поселком обеспечивает российским военнослужащим полный контроль над трассой Горловка – Артемовск.

Накануне, 29 ноября, военный корреспондент «Известий» Денис Кулага показал кадры боев за Курдюмовку.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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