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Пушилин сообщил о зачистке освобожденного села Курдюмовка в ДНР

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В настоящее время в поселке Курдюмовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) идет зачистка, сообщил 30 ноября врио главы республики Денис Пушилин.

Окружными путями: ВС России ведут успешное наступление на Артемовск
Наши войска освободили поселки Перше Травня, Андреевка и завязали бои за Курдюмовку

В среду стало известно об освобождении этого населенного пункта. По словам мэра Горловки Ивана Приходько, контроль над этим поселком обеспечивает российским военнослужащим и полный контроль над трассой Горловка – Артемовск.

«Есть успехи в районе Артемовска, есть уже освобожденные населенные пункты: Перше Травня, Андреевка. Зачистка Курдюмовки идет», — сказал Пушилин в эфире Первого канала.

О том, что населенные пункты Перше Травня и Андреевка перешли под контроль российских войск, сообщили накануне в штабе теробороны ДНР. В тот же день Пушилин заявил, что в скором времени будет освобожден и город Угледар. Также он указал, что ситуация близка к окружению Артемовска.

Как отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Алексей Леонков, российская армия продвигается вперед на этом направлении за счет превосходства в огневой мощи. Он также указал, что Артемовск сейчас находится почти в оперативном окружении, из-за чего в дальнейшем противнику придется выбирать — оказаться в полном окружении или попытаться выйти из него.

Тогда же бывший командующий вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк указал, что окрестности Артемовска «станут огненной ловушкой для ВСУ».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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