Россия может одержать промежуточную победу в спецоперации (СВО) по защите Донбасса в том случае, если Украина сделает запрос на прекращение огня или перемирие. Такое мнение высказал 29 ноября бывший командующий вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Уэсли Кларк.

По его убеждению, действия российской армии показывает намерение загнать украинские войска в «ловушку», чтобы Киев пошел на такой шаг.

«Я боюсь, что окрестности Артемовска станут огненной ловушкой для ВСУ. Если Вооруженные силы России смогут оттеснить позиции украинской армии до момента, пока части из Херсона не прибудут на этот участок, чтобы заставить украинцев запросить передышку и прекращение огня, [президент России Владимир] Путин выиграет», — сказал он в эфире телеканала CNN.

Экс-командующий также указал на то, что российские войска могут поддерживать подобный темп обстрелов по энергетической инфраструктуре и военным объектам Украины еще несколько недель. По словам генерала, российская армия обладает всем необходимым для производства ракет.

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на подступах к Артемовску наблюдаются значительные успехи в наступлении российских войск. Он указал, что ситуация близка к окружению города.

25 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против переговоров с Россией. При этом он отметил, что для переговоров Россия «должна перестать путать диалог и ультиматум».

Москва не раз заявляла о готовности к диалогу с Киевом. 17 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у украинской стороны семь пятниц на неделе. Он напомнил, что решения Киева о переговорах постоянно меняются как от полной готовности, так и до официальных законов о запрете каких-либо переговоров.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в ответ на вхождение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

В том же месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко указал, что Путин предлагал варианты решения украинского конфликта, но его не хотят пока слышать.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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