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В Херсонской области досрочно начался обмен гривны на рубли

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Фото: РИА Новости
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В российских банках на территории Херсонской области досрочно открыт обмен наличной гривны на рубли, сообщил 10 декабря управляющий отделением Центрального банка РФ по региону Андрей Перетокин.

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По его словам, которые приводятся в Telegram-канале администрации региона, обмен наличной гривны на российские рубли в регионе должен был начаться с 1 января 2023 года. Но для удобства жителей и плавной интеграции Херсонской области в российское экономическое пространство операции начались уже сейчас.

«При наличии сбережений в гривне администрация Херсонской области рекомендует не затягивать с их обменом на рублевую валюту. На сегодняшний день курс обмена — 1 рубль 25 копеек за одну гривну», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что в настоящее время обмен осуществляют шесть отделений банков Промсвязьбанк, ЦМР-Банк и МРБ-Банк.

25 октября сообщалось, что за отказ принимать рубли в Херсонской области и саботаж решений администрации для коммерсантов последует наказание, вплоть до выдворения на территории Украины.

6 октября кандидат экономических наук Михаил Беляев сообщил, что вхождение в состав России новых регионов повлечет за собой появление особых инвестиционных проектов. Благодаря инвестированию в новые регионы позиции рубля могут укрепиться и национальная валюта еще больше стабилизируется. Кроме того, по словам Беляева, увеличение территории страны приведет к расширению рублевой зоны.

Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. В тот же день стало известно, что Следственный комитет России приступил к созданию следственных органов на территории новых субъектов РФ. Тогда же сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) открыла свои отделения во всех четырех новых регионах.

Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ускорение интеграционных процессов станет лучшим ответом на недружественные действия Запада.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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