РФ передала Никарагуа около 350 т муки по программе ООН
Республика Никарагуа получила грузовую поставку с продовольствием из России. Информация об этом появилась в пятницу, 9 декабря, на странице посольства РФ в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Россия передала Никарагуа 348,5 т муки, которая будет направлена на укрепление системы школьного питания. Очередная партия гуманитарной помощи России осуществляется по линии Всемирной продовольственной программы ООН», — говорится в публикации.
Отмечается, что следующая партия муки объемом 63,5 т прибудет в ближайшее время.
2 декабря сообщалось, что Москва готова обеспечить бесплатные поставки зерна наиболее нуждающимся государствам, а также полностью заместить украинское зерно по приемлемым ценам. Он уточнил, что 500 тыс. т зерна Россия может передать безвозмездно.
До этого, 11 ноября, в ООН указали, что мир нуждается в российских зерне и удобрениях, поэтому все страны должны сотрудничать в реализации продовольственной сделки. В тот же день в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщили, что первая партия экспортных удобрений из РФ, ранее заблокированная в европейских портах, отправится в Малави в скором времени.
Также в конце октября президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова передавать бесплатно застрявшие в портах ЕС удобрения беднейшим странам, но Запад препятствует этому. Российского лидера возмутило решение снять запреты на удобрения исключительно для Евросоюза, ограничив таким образом поставки нуждающимся государствам.
Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и Генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим соглашение с Турцией и ООН подписала украинская делегация.