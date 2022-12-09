В Москве суд дал 8,5 года экс-депутату Яшину по делу о дискредитации российской армии
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- В Москве суд дал 8,5 года экс-депутату Яшину по делу о дискредитации российской армии
Мещанский суд Москвы приговорил к восьми с половиной годам колонии бывшего муниципального депутата Илью Яшина (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Ильи Яшина). Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
Яшин признан виновным в распространении ложной информации о российской армии.
Как сообщали 1 ноября в Следственном комитете (СК) России, который завершил расследование уголовного дела, в апреле Яшин во время прямого эфира на своем YouTube-канале распространял заведомо ложные сведения о том, что российские солдаты якобы причастны к убийствам мирных жителей в украинском городе Буча.
«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила приговор судья.
Также Яшину запретили заниматься администрированием сайтов в интернете сроком на четыре года после отбытия наказания.
Обвинение запрашивало для бывшего депутата девять лет колонии общего режима.
Адвокат Яшина Мария Эйсмонт заявила, что приговор будет обжалован.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин, комментируя приговор Яшину, заявил, что не считает целесообразным вмешиваться и подвергать сомнению решение суда. Он добавил, что существуют механизмы защиты прав граждан, и можно обратиться в высшую инстанцию.
22 июля Яшин был внесен Минюстом России в перечень физлиц-иноагентов. Как сообщалось, Яшин получал финансирование с Украины и вел деятельность антироссийской направленности.
Украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буча под Киевом 2 апреля. Тогда в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что местные жители не пострадали во время нахождения российской армии в городе.