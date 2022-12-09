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Адвокаты Яшина заявили о намерении обжаловать приговор

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшине (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Ильи Яшина) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ будет обжалован. Об этом 9 декабря заявила его адвокат Мария Эйсмонт.

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«Илья с самого начала был готов к тому, что он станет обвиняемым и осужденным. Он воспринял приговор спокойно, это результат его осознанного выбора. Мы считаем приговор несправедливым, естественно, будем его обжаловать», — сказала она ТАСС.

Ранее в этот день суд признал Яшина виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России. Оглашая приговор, судья Оксана Грюнова заявила, что подсудимый, являясь публичным лицом, осознавал, что распространенные им сведения вызовут широкий общественный резонанс и явное неприятие действий российских военнослужащих в обществе.

В результате Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к лишению свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.

1 ноября Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела. По данным ведомства, в апреле Яшин во время прямого эфира на своем YouTube-канале распространял заведомо ложные сведения о том, что российские солдаты якобы причастны к убийствам мирных жителей в Буче.

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буча под Киевом 2 апреля. Тогда в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что местные жители не пострадали во время нахождения российской армии в городе.

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