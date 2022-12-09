Путин прокомментировал приговор Яшину
Президент России Владимир Путин прокомментировал приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Ильи Яшина), вынесенный по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ.
Глава государства заявил, что не считает целесообразным вмешиваться и подвергать сомнению решение суда.
«Есть механизмы защиты прав граждан, можно обратиться в высшую инстанцию. Адвокаты господина Яшина наверняка знают, как им надо поступить», — отметил президент.
Ранее в этот день суд признал Яшина виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России. Оглашая приговор, судья Оксана Грюнова заявила, что подсудимый, являясь публичным лицом, осознавал, что распространенные им сведения вызовут широкий общественный резонанс и явное неприятие действий российских военнослужащих в обществе.
В результате Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к лишению свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.
В тот же день адвокат Яшина Мария Эйсмонт заявила, что приговор будет обжалован.
1 ноября Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела. По данным ведомства, в апреле Яшин во время прямого эфира на своем YouTube-канале распространял заведомо ложные сведения о том, что российские солдаты якобы причастны к убийствам мирных жителей в Буче.
Украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буча под Киевом 2 апреля. Тогда в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что местные жители не пострадали во время нахождения российской армии в городе.