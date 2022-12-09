Суд признал виновным Яшина в распространении фейков о ВС РФ

Мещанский суд Москвы признал виновным бывшего муниципального депутата Илью Яшина (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Ильи Яшина) в распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом в пятницу, 9 декабря, передает корреспондент «Известий» из зала суда.

Оглашая приговор, судья Оксана Грюнова заявила, что подсудимый, являясь публичным лицом, осознавал, что распространенные им сведения вызовут широкий общественный резонанс и явное неприятие действий российских военнослужащих в обществе.

«Он действовал с целью негативного формирования к отношения к вооруженным силам РФ в обществе и создания ложного мнения относительно целей специальной военной операции на территории Украины», — сказала судья.

По данным следствия, в апреле Яшин в ходе прямого эфира на своем канале в YouTube распространил заведомо ложные сведения о действиях российской армии в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, он заявил, что российские солдаты якобы причастны к убийствам мирных жителей в городе Буча под Киевом 2 апреля. В Минобороны России тогда назвали заявления о якобы преступлениях российских военных в Буче провокацией. В ведомстве подчеркнули, что местные жители не пострадали во время нахождения российской армии в городе.

В Следственном комитете России отметили, что Яшину было известно о том, что снимки, распространенные киевским режимом, являются провокацией. Следователи отметили, что им удалось собрать достаточную доказательную базу.

Ранее прокурор запросил для экс-мундепа 9 лет колонии общего режима. Сам Яшин не согласился с предъявленными обвинениями и отказался признавать вину, попросив суд вынести оправдательный приговор, и просил отпустить его под залог 5 млн 100 тыс. рублей. Однако гособвинитель заявил, что Яшину нельзя смягчать меру пресечения, так как он может скрыться за границу.

О том, что в отношении Яшина возбуждено уголовное дело о распространении фейков о ВС России, сообщил в июле его адвокат Вадим Прохоров. Он также рассказал, что в квартире бывшего муниципального депутата прошли обыски, в том же месяце суд заключил экс-мундепа под стражу. 10 ноября материалы поступили в Мещанский суд.

Появившаяся в этом году в УК РФ статья за распространениие фейков про российскую армию предполагает до 10 лет заключения.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».