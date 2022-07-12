Уголовное дело о фейках о российской армии возбудили в отношении Ильи Яшина

Против депутата Красносельского района Ильи Яшина следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил адвокат Вадим Прохоров.

По словам адвоката, Яшина подозревают в распространении фейков о российской армии.

Также отмечается, что у подозреваемого сейчас проходят обыски.

29 июня стало известно, что Мосгорсуд оставил в силе административный арест Ильи Яшина за неповиновение полиции. Днем ранее Хамовнический суд Москвы приговорил депутата к аресту на 15 суток.

О задержании мундепа во время его прогулки по городу сообщалось 27 июня. Подруга Яшина заявила, что не знает причин задержания, так как они якобы просто сидели на лавке и разговаривали. Однако по данным «Известий», полицейские остановили Яшина вечером в парке по ориентировке для проверки документов, но, как указано в рапорте, депутат ответил отказом. Затем он попытался оттолкнуть сотрудников правоохранительных органов и хватал их за форму.





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