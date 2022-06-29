Суд признал законным арест на 15 суток муниципального депутата Яшина

Мосгорсуд оставил в силе административный арест депутата Красносельского района Ильи Яшина за неповиновение полиции. Об этом в среду, 29 июня, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Днем ранее Хамовнический суд Москвы приговорил депутата к аресту на 15 суток.

О задержании мундепа во время его прогулки по городу сообщалось 27 июня. Подруга Яшина, журналистка Ирина Баблоян, заявила, что не знает причин задержания, так как они якобы просто сидели на лавке и разговаривали.

По данным «Известий», полицейские остановили Яшина вечером в парке по ориентировке для проверки документов, однако, как указано в рапорте, депутат ответил отказом. Затем он попытался оттолкнуть сотрудников правоохранительных органов и хватал их за форму.

Ранее Илья Яшин привлекался к административной ответственности за нарушения порядка во время массовых акций.

В марте сотрудники правоохранительных органов задержали муниципальных депутатов Илью Яшина и Юлию Галямину, а также экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, принимавших участие в форуме «Муниципальная Россия», который проводила признанная нежелательной в РФ организация.