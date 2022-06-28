Муниципального депутата Илью Яшина арестовали на 15 суток

Хамовнический суд Москвы 28 июня приговорил к аресту на 15 суток депутата Красносельского района Илью Яшина. Ему вменяют неповиновение полицейскому. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

«Суд признал Яшина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП, и арестовал его на 15 суток», — огласил судья в ходе заседания.

По данным «Известий», полицейские остановили Яшина вечером в парке по ориентировке для проверки документов, однако, как указано в рапорте, депутат ответил отказом. Затем он попытался оттолкнуть сотрудников правоохранительных органов и хватал их за форму.

О задержании мундепа во время его прогулки по городу сообщалось накануне, 27 июня. Подруга Яшина, журналистка Ирина Баблоян на вопросы о причинах ответила, что не знает, так как они просто сидели на лавке и разговаривали. Его отвезли в ОВД «Хамовники».

Ранее Илья Яшин привлекался к административной ответственности за нарушения порядка во время массовых акций.

В марте сотрудники правоохранительных органов задержали муниципальных депутатов Илью Яшина и Юлию Галямину, а также экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, принимавших участие в форуме «Муниципальная Россия», который проводила признанная нежелательной в РФ организация.

12 июля 2021 года Яшин сообщил, что написал заявление о сложении полномочий главы Красносельского района столицы. Свое решение депутат обосновал тем, что суд на три года лишил его права участвовать в выборах. По его словам, к самому муниципалитету появились претензии со стороны надзорных органов.