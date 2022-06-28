Полиция задержала муниципального депутата Илью Яшина

Муниципальный депутат по Красносельскому району Москвы Илья Яшин был задержан полицейскими во время прогулки по вечернему городу. Об этом сообщила журналистка Ирина Баблоян в своем Telegram-канале в понедельник, 27 июня.

«Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью Непонятно куда. Вроде Илья сам сообщил, что он в ОВД «Лужники». Прогуляюсь туда, минут 15 от ОВД «Хамовники», — написала она.

Баблоян рассказала, что спросила у полицейского около ОВД «Лужники», там ли Яшин. Ей ответили «всё с ним хорошо».

«Как мне стало известно Илье предъявляют 19.3. Неповиновение. Будто он оскорблял и ругался при задержании! Что было не так!» — написала Баблоян в посте.

Адвокат депутата Вадим Прохоров в социальных сетях указал, что Яшин находится в ОМВД «Лужники».

Ранее Илья Яшин привлекался к административной ответственности за нарушения порядка во время массовых акций.

В марте сотрудники правоохранительных органов задержали муниципальных депутатов Илью Яшина и Юлию Галямину, а также экс-мэр Екатеринбурга Евгения Ройзмана, принимавших участие в форуме «Муниципальная Россия», который проводила признанная нежелательной в РФ организация.

12 июля 2021 года Яшин сообщил, что написал заявление о сложении полномочий главы Красносельского района столицы. Свое решение депутат обосновал тем, что суд на три года лишил его права участвовать в выборах. По его словам, к самому муниципалитету появились претензии со стороны надзорных органов.