Суд продлил арест Яшину на полгода по делу о фейках о ВС России

Мещанский суд Москвы продлил арест бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (признан в России физлицом — иностранным агентом) еще на полгода по делу о фейках о Вооруженных силах России. Об этом 23 ноября сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Яшин просил отпустить его под залог 5 млн 100 тыс. рублей. Однако гособвинитель заявил, что Яшину нельзя смягчать меру пресечения, так как он может скрыться за границу. Кроме того, в собственности подсудимого есть 1/3 доли квартиры в Болгарии.

23 ноября суд приступил к рассмотрению дела по существу.

По данным следствия, в апреле в ходе прямого эфира на своем канале в YouTube Яшин распространил заведомо ложные сведения о действиях российской армии в ходе специальной военной операции на Украине. В частности, он заявил, что российские солдаты якобы причастны к убийствам мирных жителей в Буче.

В июле адвокат Вадим Прохоров рассказал, что в отношении Яшина возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии, в квартире бывшего муниципального депутата прошли обыски, суд заключил экс-мундепа под стражу.

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буча под Киевом 2 апреля. Тогда в Минобороны России заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что местные жители не пострадали во время нахождения российской армии в городе.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».