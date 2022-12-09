Реклама
Прямой эфир
Авто
В России прекратили работу 46 зарубежных автобрендов
Мир
Немцев призвали отключить отопление для экономии газа
Мир
Самолет с освобожденной в рамках обмена Грайнер приземлился в Техасе
Мир
В Стамбуле началась встреча РФ и США по «вопросам-раздражителям»
Экономика
ФАС начала исследование онлайн-сервисов оплаты топлива на АЗС
Интернет
Появился первый трейлер игры Death Stranding 2 от Хидео Кодзимы
Мир
Лидеры ЕАЭС одобрили начало переговоров с ОАЭ о зоне свободной торговли
Общество
Суд признал виновным Яшина в распространении фейков о ВС РФ
Мир
Песков назвал ситуацию на Украине следствием затягивания выполнения «Минска»
Экономика
Путин отметил, что газ в ЕС дороже в десять раз по сравнению с ЕАЭС
Экономика
Банки Казахстана получили разрешение на операции по картам «Мир»
Политика
В Госдуме заявили о попытках Венгрии выжить в геополитической игре внутри ЕС

Суд приговорил Илью Яшина к 8,5 годам лишения свободы

0
Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Ильи Яшина) к лишению свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Об этом 9 декабря сообщает корреспондент «Известий».

Фейк, да не только: как Путин оценил ситуацию в Буче и диалог с Киевом
И почему переговорный процесс между Россией и Украиной затормозился

Помимо этого, Яшин лишен права деятельности, связанной с администрированием сайтов и соцсетей.

Прокурор просил для экс-мундепа девять лет колонии общего режима.

Ранее в этот день суд признал Яшина виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России. Оглашая приговор, судья Оксана Грюнова заявила, что подсудимый, являясь публичным лицом, осознавал, что распространенные им сведения вызовут широкий общественный резонанс и явное неприятие действий российских военнослужащих в обществе.

До этого, 1 ноября, Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела. По данным ведомства, в апреле Яшин во время прямого эфира на своем YouTube-канале распространял заведомо ложные сведения о том, что российские солдаты якобы причастны к убийствам мирных жителей в Буче.

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буча под Киевом 2 апреля. Тогда в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что местные жители не пострадали во время нахождения российской армии в городе.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022