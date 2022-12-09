Суд приговорил Илью Яшина к 8,5 годам лишения свободы

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Ильи Яшина) к лишению свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Об этом 9 декабря сообщает корреспондент «Известий».

Помимо этого, Яшин лишен права деятельности, связанной с администрированием сайтов и соцсетей.

Прокурор просил для экс-мундепа девять лет колонии общего режима.

Ранее в этот день суд признал Яшина виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России. Оглашая приговор, судья Оксана Грюнова заявила, что подсудимый, являясь публичным лицом, осознавал, что распространенные им сведения вызовут широкий общественный резонанс и явное неприятие действий российских военнослужащих в обществе.

До этого, 1 ноября, Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела. По данным ведомства, в апреле Яшин во время прямого эфира на своем YouTube-канале распространял заведомо ложные сведения о том, что российские солдаты якобы причастны к убийствам мирных жителей в Буче.

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буча под Киевом 2 апреля. Тогда в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что местные жители не пострадали во время нахождения российской армии в городе.