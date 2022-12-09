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МИД России вызвал посла Канады

Посла Канады вызвали в МИД России
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Посол Канады в Москве Элисон Леклер вызвана в МИД России в пятницу, 9 декабря. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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Отмечается, что это связанно с безосновательными вызовами в канадский МИД посола РФ в Оттаве Олега Степанова.

«С российской стороны подчеркнуто, что в атмосфере русофобии, нагнетаемой официальными властями Канады, подобные демарши, продиктованные сугубо внутриполитической конъюнктурой, идет ли речь о продвигаемых Оттавой «нетрадиционных ценностях» или ложных исторических нарративах, выходят за рамки нормальной дипломатической практики», — отметили в МИД РФ.

Также канадскому послу заявили о военных преступлениях киевского режима, который поддерживает Оттавой. При этом Канада игнорирует сообщения о действиях украинских боевиков.

«Указано и на недопустимость провокационных действий, представляющих собой прямое вмешательство во внутренние дела Российской Федерации», — заключили в российском МИДе.

Ранее в пятницу Канада ввела санкции против МВД, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Минюста, Следственного комитета России и Федерального агентства по делам национальностей.

Оттава начала вводить антироссийские санкции весной 2022 года. Вводятся ограничения в отношении секторов экономики РФ, ведомств, физических и должностных лиц.

В частности, в июне Канада ввела санкции в отношении шести физлиц и 46 юрлиц, которые связаны с военно-промышленным комплексом России. Москва отвечает зеркально.

Так, в том же месяце Россия ввела санкции в отношении 43 канадцев в качестве ответа на введенные в мае властями Канады очередные рестрикции против руководителей российских компаний и членов их семей.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, которая проводится РФ с 24 февраля.

Москва в свою очередь неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Так, 12 мая президент РФ Владимир Путин указывал на то, что авторы антироссийских мер руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США.

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