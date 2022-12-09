На границе Молдавии и Украины не работают 6 КПП из-за сбоев в электроснабжении

Из-за сбоев в электроснабжении шесть КПП на границе Молдавии и Украины не работают. Об этом 9 декабря сообщила приграничная полиция Молдавии.

«Пограничная полиция информирует о приостановлении работы шести пунктов пропуска. Причина неисправности — отсутствие электричества на украинской стороне», — говорится в сообщении в Telegram.

Не работают КПП «Унгурь — Бронница», «Клокушна — Сокиряны», «Чадыр-Лунга — Новые Трояны», «Чадыр-Лунга — Малоярославец», «Сэиць — Лесное» и «Бессарабка — Серпневое».

Накануне госсекретарь министерства инфраструктуры и регионального развития Молдавии Константин Боросан заявил, что энергосистемы из непризнанной Республики Приднестровье могли бы обеспечить стабильность энергетической системы Украины. По его словам, большим узлом потребления электроэнергии Молдавии является Одесская область Украины, баланс в которой позволяет удерживать функционирование генерирующей мощности Молдавской ГРЭС.

Ранее, 5 декабря, госпредприятие «Молдэлектрика» сообщило о сбоях в энергосистеме самой Молдавии. В социальных сетях из разных районов страны появились сообщения о мигающем свете.

30 ноября стало известно, что в Молдавии режим чрезвычайного положения, введенный из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса, с 6 декабря может быть продлен на 60 дней. В правительстве Молдавии уточнили также, что необходимость продления режима ЧП связана с ​«сохраняющимися рисками и угрозами, направленными на национальную безопасность».

Ранее, 23 ноября, часть районов Молдавии вместе с Кишиневом остались без электроэнергии. Как заявлял вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну, массовые отключения электроэнергии наблюдаются из-за ситуации с энергетической системой Украины.

Тогда президент Молдавии Майя Санду упрекнула Россию в том, что она оставила республику без света после ударов по объектам энергосистемы Украины.

21 ноября президент Санду спрогнозировала, что в Молдавии ожидается усугубление энергетического и экономического кризиса.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.