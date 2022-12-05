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В Молдавии сообщили о сбоях в энергосистеме и возможных отключениях света

Госпредприятие «Молдэлектрика» предупредило о возможных отключениях света
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Фото: Youtube.com
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Госпредприятие «Молдэлектрика» сообщило 5 декабря о сбоях в энергосистеме страны.

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«Сообщаем о сбоях в энергосистеме. Возможны отключения», — написала компания на странице в Facebook (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

В настоящее время в социальных сетях из разных районов Молдавии появляются сообщения о мигающем свете.

Ранее в этот день СМИ сообщили о взрывах в разных регионах Украины. В частности, они прозвучали в Черкасской, Запорожской и Полтавской областях. Также появилась информация о нескольких взрывах в Одессе.

2 декабря сообщалось, что риск новых массовых отключений света в Молдавии остается на высоком уровне.

Ранее, 23 ноября, часть районов Молдавии вместе с Кишиневом остались без электроэнергии. Как заявлял вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну, массовые отключения электроэнергии наблюдаются из-за ситуации с энергетической системой Украины.

Тогда президент Молдавии Майя Санду упрекнула Россию в том, что она оставила республику без света после ударов по объектам энергосистемы Украины.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

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