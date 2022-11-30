В Молдавии одобрили идею продлить режим ЧП из-за кризиса в энергетике

В Молдавии режим чрезвычайного положения, введенный из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса, с 6 декабря может быть продлен на 60 дней. Об этом в среду, 30 ноября, сообщается на сайте молдавского кабинета министров.

«С 6 декабря 2022 года чрезвычайное положение в Республике Молдова может быть продлено еще на 60 дней. Решение в этом смысле было утверждено сегодня исполнительной властью на основании решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Документ должен быть представлен на утверждение парламента», — говорится в заявлении.

В правительстве Молдавии уточнили также, что необходимость продления режима ЧП связана с ​«сохраняющимися рисками и угрозами, направленными на национальную безопасность». Среди других причин называется необходимость обеспечения страны энергоресурсами в холодное время года.

В прошлый раз парламент Молдавии продлил режим ЧП на два месяца 6 октября. Уточнялось, что это решение было принято в связи с угрозами приостановки поставок российского газа в страну, а также для обеспечения безопасности границ и дальнейшего управления потоками беженцев с Украины.

Позднее, 27 октября, власти Молдавии попросили жителей страны не выходить на улицу с наступлением темноты, так как в стране будут отключать уличное освещение в связи с энергокризисом.

21 ноября президент Майя Санду спрогнозировала, что в Молдавии ожидается усугубление энергетического и экономического кризиса.

Агентство Bloomberg 10 ноября сообщило, что Молдавии необходимо более €1 млрд для того, чтобы компенсировать дополнительные затраты на энергоносители этой зимой. 1 ноября Санду допустила, что Молдавия зимой рискует остаться без газа и электроэнергии.