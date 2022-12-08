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Молдавия предложила снабдить Украину электричеством из Приднестровья

Госсекретарь Боросан: поставки электричества из Приднестровья в Молдавию выгодны для Киева
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ashley Chan
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Энергосистемы из непризнанной республики Приднестровье правобережной Молдавии могли бы обеспечить стабильность энергетической системы Украины. Как заявил 7 декабря госсекретарь министерства инфраструктуры и регионального развития страны Константин Боросан, Молдавия может начать поставки электроэнергии в помощь Киеву.

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«Генерирующие мощности из Приднестровья не поставляются на Украину, но энергетические системы Молдавии и Украины связаны, и стабильная работа энергосистемы Молдавии может в кризисной ситуации помочь Украине стабилизировать свою энергосистему», — отметил госсекретарь в эфире канала TV-8.

По словам Боросана, большим узлом потребления электроэнергии Молдавии является Одесская область Украины, баланс в которой позволяет удерживать функционирование генерирующей мощности электростанции (Молдавской ГРЭС).

Ранее, 5 декабря, госпредприятие «Молдэлектрика» сообщило о сбоях в энергосистеме самой Молдавии. В социальных сетях из разных районов страны появились сообщения о мигающем свете.

2 декабря сообщалось, что риск новых массовых отключений света в Молдавии остается на высоком уровне.

30 ноября стало известно, что в Молдавии режим чрезвычайного положения, введенный из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса, с 6 декабря может быть продлен на 60 дней. В правительстве Молдавии уточнили также, что необходимость продления режима ЧП связана с ​«сохраняющимися рисками и угрозами, направленными на национальную безопасность».

Ранее, 23 ноября, часть районов Молдавии вместе с Кишиневом остались без электроэнергии. Как заявлял вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну, массовые отключения электроэнергии наблюдаются из-за ситуации с энергетической системой Украины.

Тогда президент Молдавии Майя Санду упрекнула Россию в том, что она оставила республику без света после ударов по объектам энергосистемы Украины.

21 ноября президент Санду спрогнозировала, что в Молдавии ожидается усугубление энергетического и экономического кризиса.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

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