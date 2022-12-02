В Молдавии назвали высоким риск новых массовых отключений света

Риск новых массовых отключений света в Молдавии остается на высоком уровне. Об этом заявил 2 декабря глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяцэ, сообщает телеканал N4.

«Мы постоянно видим влияние конфликта [на Украине] на нашу безопасность. <…> Имевшие место массовые взрывы, по нашим оценкам, повторятся, постепенно приведут к отключению электроэнергии. И каждый раз потребуется период в несколько часов для восстановления системы», — отметил он.

Мустяцэ также добавил, что сеть подачи газа с территории Украины в республику, несмотря на большую защищенность, тем не менее находится под угрозой.

«Склады на Украине, где Республика Молдова хранит свой природный газ, находятся не в районе боевых действий. Сеть передачи газа отличается от сети передачи электроэнергии тем, что она находится под землей, что обеспечивает некоторую защиту. Это не на 100% безопасно, но инфраструктура природного газа менее уязвима», — указал он.

Ранее, 30 ноября, появилась информация о том, что режим чрезвычайного положения в Молдавии, введенный из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса, может быть продлен с 6 декабря на 60 дней. В правительстве Молдавии уточнили также, что необходимость продления режима ЧП связана с ​«сохраняющимися рисками и угрозами, направленными на национальную безопасность».

До этого, 21 ноября, президент Майя Санду спрогнозировала, что в Молдавии ожидается усугубление энергетического и экономического кризиса.

С сентября партия «Шор» проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с требованием отставки действующего правительства. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную инфляцию и нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.

В конце августа президент республики Майя Санду призвала население страны максимально сократить потребление газа из-за опасений того, что зимой цены на него взлетят до невероятных значений.