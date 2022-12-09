Сотрудники московского метро нашли на станции забытого черного кота

Сотрудники московского метрополитена обнаружили на одной из станций забытого черного кота. Об этом рассказал 9 декабря Telegram-канал столичной подземки.

Кот был найден в спортивной сумке и не имел при себе документов. Он находится в безопасности, однако если хозяин не будет найден, его придется передать в приют, сообщили в метрополитене.

Хозяина животного попросили связаться с сотрудниками метро. Для подтверждения собственности необходимо предъявить документы и назвать станцию, на которой кота оставили.

30 ноября стало известно, что житель Москвы забыл урну с прахом брата жены в вагоне на станции метро «Марксистская».

Ранее, 8 июля, сообщалось, что на станции «Бульвар Рокоссовского» в Москве пассажиры обнаружили клетку с лисой. Животное передали в приют благотворительного фонда защиты животных «БИМ».