Житель Москвы забыл урну с прахом в вагоне метро

Житель Москвы забыл урну с прахом брата жены в вагоне метро. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в правоохранительных органах.

«К правоохранителям обратилась москвичка и рассказала, что ее супруг забыл в вагоне метро сумку, в которой была урна с прахом. Прах принадлежал ее брату», — рассказал источник «РИА Новости».

Отмечается, что инцидент произошел на прошлой неделе. Собеседник не уточнил, удалось ли найти урну.

Ранее, 8 июля, сообщалось, что на станции «Бульвар Рокоссовского» в Москве пассажиры обнаружили клетку с лисой. Животное передали в приют благотворительного фонда защиты животных «БИМ».