Лису в клетке обнаружили на станции метро в Москве
На станции «Бульвар Рокоссовского» в Москве пассажиры обнаружили клетку с лисой.
«Сегодня на станции метро «Бульвар Рокоссовского» нас ждала необычная находка — кто-то забыл клетку с лисой», — отмечается в Telegram-канале дептранса.
Отмечается, что животное передано в приют благотворительного фонда защиты животных «БИМ».
В сообщении подчеркивается, что правила перевозки были соблюдены и хозяин ответственно относился к питомцу.
В департаменте транспорта выразили надежду, что владелец лисы вернется за животным.
3 февраля сообщалось, что пассажиры московского метро заметили в вагоне южноамериканскую альпаку. Отмечается, что животное свободно гуляло по вагону, однако потом его привязали. Очевидцы сообщают, что альпака, судя по всему, вместе с хозяйкой вышла на станции «Краснопресненская».