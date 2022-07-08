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Лису в клетке обнаружили на станции метро в Москве

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Фото: Соцсети
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На станции «Бульвар Рокоссовского» в Москве пассажиры обнаружили клетку с лисой.

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«Сегодня на станции метро «Бульвар Рокоссовского» нас ждала необычная находка — кто-то забыл клетку с лисой», — отмечается в Telegram-канале дептранса.

Отмечается, что животное передано в приют благотворительного фонда защиты животных «БИМ».

В сообщении подчеркивается, что правила перевозки были соблюдены и хозяин ответственно относился к питомцу.

В департаменте транспорта выразили надежду, что владелец лисы вернется за животным.

3 февраля сообщалось, что пассажиры московского метро заметили в вагоне южноамериканскую альпаку. Отмечается, что животное свободно гуляло по вагону, однако потом его привязали. Очевидцы сообщают, что альпака, судя по всему, вместе с хозяйкой вышла на станции «Краснопресненская».

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