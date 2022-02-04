В московском метро прокатилась альпака

Пассажиры московского метро заметили в вагоне южноамериканскую альпаку. Ролик с животным распространился 3 февраля в социальных сетях.

Отмечается, что животное свободно гуляло по вагону, однако потом его привязали.

Очевидцы сообщают, что альпака, судя по всему, вместе с хозяйкой вышла на станции «Краснопресненская».

Ранее, 12 января, пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила о необычных вещах, забытых пассажирами в период новогодних праздников.

Пассажиры забыли в метро спальный мешок, шубу Деда Мороза, посох, скрипку и гармонь. Также среди необычных предметов, которые забывали пассажиры, были велосипедное седло, игра «Тетрис», карманные часы, квадрокоптер, матрас, радиостанция «Союз», стетоскоп и удочка.