Москвичи в праздники забыли в метро шубу Деда Мороза, гармонь и квардрокоптер

Пассажиры Московского метрополитена оставили в подземке в период прошедших новогодних праздников спальный мешок, шубу Деда Мороза, квадрокоптер и гармонь. Об этом пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила в среду, 12 января.

«Спальный мешок, шуба Деда Мороза и посох, скрипка и гармонь — это лишь некоторые вещи которые оставили пассажиры в период новогодних каникул в метро», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Также среди необычных предметов, которые забывали пассажиры, были велосипедное седло, игра «Тетрис», карманные часы, квадрокоптер, матрас, радиостанция «Союз», стетоскоп и удочка.

В дептрансе уточнили, что всего в 2021 году пассажиры оставили в метро 21 846 вещей. Чаще всего граждане теряли гаджеты, документы и кошельки, пишет «Москва 24». Все найденные предметы, кроме документов, которые передают в УВД на метрополитене, поступают на один из трех складов забытых вещей на станциях: «Котельники», «Деловой центр» и «Черкизовская».

Если пассажир что-то забыл в метро, можно позвонить в контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 3210 или заполнить форму в приложении «Метро Москвы». С ним свяжется сотрудник склада, и можно будет забрать свою вещь, предъявив паспорт.

Проезд на общественном транспорте в Москве в новогоднюю ночь был бесплатным. За проезд в столичном метро, МЦК и наземном транспорте не нужно было платить, начиная с 20:00 31 декабря и до 06:00 1 января.