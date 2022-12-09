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В Госдуме заявили о попытках Венгрии выжить в геополитической игре внутри ЕС

В OBI раскрыли подробности пожара в ТЦ в Химках

Охранник гипермаркета OBI в Химках погиб, вернувшись в ТЦ за машиной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Сварочные работы, которые могли стать причиной пожара в здании строительного гипермаркета OBI в подмосковном ТЦ «Мега Химки», проводил сторонний подрядчик. Об этом «Известиям» 9 декабря сообщили в пресс-службе торговой сети.

Огненные краски: в подмосковных Химках загорелся OBI
В здании прогремели взрывы — пламя охватило горючие стройматериалы

«По предварительным данным, возгорание могло произойти в ходе сварочных работ стороннего подрядчика ТЦ. Ни OBI, ни другие арендаторы не имеют права вести подобные работы самостоятельно», — заявили в OBI.

Компания подчеркнула, что регулярно, в том числе своими силами проводит мероприятия по пожарной безопасности на всех своих объектах.

«Последняя [проверка] состоялась в ноябре этого года, две недели назад. По ее результатам замечаний к пожарной безопасности не возникло», — отметили в гипермаркете.

Там также сообщили, оба сотрудника частного охранного предприятия, дежурившие на месте, были эвакуированы в числе других сотрудников ТЦ.

«Однако, по нашим данным, один из них вернулся на парковку за своим автомобилем, в результате чего погиб», — пояснили в OBI, сообщив о готовности оказать поддержку семье погибшего.

Отмечается, что все магазины компании застрахованы.

Пожар вспыхнул в строительном гипермаркете OBI, который представляет собой пристройку к основному зданию «Мега Химки» ранее 9 декабря. В разгар пожара в торговом комплексе прогремел мощный взрыв. Известно, что в OBI находятся стройматериалы, а также банки с краской и другими горючими веществами. Обрушилась кровля.

На данный момент открытое горение ликвидировано. Погиб охранник гипермаркета.

По данным СК, причиной возникновения пожара стали не отвечающие требованиям безопасности сварочные работы.

По факту пожара возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сообщалось, что последняя проверка в OBI в Химках выявила почти 50 нарушений пожарной безопасности.

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