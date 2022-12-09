Путин указал на повышенные требования к контактам оборонных ведомств из-за угроз

Характер и масштаб угроз предъявляет повышенные требования к взаимодействию оборонных ведомств. Об этом в пятницу, 9 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Убежден, что характер и масштаб современных угроз предъявляет повышенные требования к нашему взаимодействию по линии оборонных ведомств. Необходимо сообща работать над формированием более гибкой и устойчивой системы безопасности и сотрудничества, адекватной нынешним вызовам», — сказал он.

По словам главы государства, она должна быть основана не на «мифических неписаных правилах» и не на чьем-то доминировании и монополизме, а на международном праве и уважении интересов друг друга.

Ранее, 26 декабря, Путин указал на то, что некоторые страны используют тактику шантажа и прямого запугивания в пространстве СНГ. Он отметил, что страны СНГ еще не сталкивались с такими террористическими угрозами, как сейчас. По его словам, защита населения и укрепление стабильности должны быть общими задачами государств.

14 октября сообщалось, что по итогам саммита в Астане лидерами стран СНГ был подписан ряд документов. В частности, на мероприятии были приняты значимые решения в области обеспечения безопасности государств объединения. Участники утвердили очередную программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассчитанную на 2023–2025 годы.

Тогда же замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о деструктивном для международной безопасности и стратегической стабильности стремлении Вашингтона к обретению решающего военно-стратегического превосходства. Он подчеркнул, что цель Вашингтона остается прежней — любыми методами обеспечить глобальное доминирование страны.

27 октября Путин заявил, что Запад в последние годы предпринял целый ряд шагов на обострение ситуации — разжигание на Украине, провокации на Тайване и дестабилизация энергорынков. Он подчеркнул, что политика Запада отрицает суверенитет стран и народов, а также не ставит ни во что интересы других государств.