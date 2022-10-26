Путин заявил о применении отдельными странами тактики шантажа в пространстве СНГ

Некоторые страны используют тактику шантажа и прямого запугивания в пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом в среду, 26 октября, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

«Тактика шантажа, давления, запугивания уже давно используется некоторыми странами практически на всем пространстве Содружества. Так, не прекращаются попытки реализации сценариев «цветных революций», активно используется карта национализма и экстремизма, разжигаются вооруженные конфликты, прямо угрожающие безопасности всех участников СНГ», — сказал он.

Путин отметил, что страны СНГ еще не сталкивались с такими террористическими угрозами, как сейчас. По его словам, защита населения и укрепление стабильности должны быть общими задачами государств.

Кроме того, президент России заявил, что в СНГ пытаются просочиться представители запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и других террористических группировок.

«Говоря об угрозах на пространстве Содружества, отмечу, что не снижается уровень опасности, которую представляют ИГИЛ, «Аль-Каида» (движение признано террористическим и запрещено в РФ), другие террористические группировки. Они пытаются просочиться в страны СНГ, формируют законспирированные ячейки, а концентрация групп боевиков в Афганистане, особенно у границ с республиками Центральной Азии, конечно же, несет потенциальный риск вторжения в этот регион», пояснил российский лидер.

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