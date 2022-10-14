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Лидеры СНГ подписали ряд документов по итогам саммита в Астане

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Фото: ТАСС/Константин Завражкин
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По итогам саммита в Астане лидерами стран Содружества Независимых Государств (СНГ) был подписан ряд документов, сообщают РИА Новости.

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Как ранее заявлял председатель исполкома – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, планируется подписание 10 документов, направленных на развитие широкомасштабного межгосударственного сотрудничества.

Так, по его словам, предполагается, что совет поддержит инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка.

Также на саммите должны быть приняты решения об объявлении тематических годов в Содружестве, а также о реализации в 2024 году межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» в России. Вместе с этим должно быть поддержано предложение об объявлении в 2024 году Санкт-Петербурга культурной столицей СНГ, рассказал Лебедев.

Кроме того, целый ряд значимых решений должен быть принят в области обеспечения безопасности государств объединения. По данным казахстанского МИД, участники саммита утвердят очередную программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассчитанную на 2023–2025 годы.

Заседание Совета глав государств СНГ проходит в пятницу, 14 октября, в столице Казахстана. В официальной церемонии открытия в Астане принимают участие лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Киргизии, Таджикистана и Туркмении.

Ранее на саммит глав государств СНГ прибыл президент России Владимир Путин. Он обсуждает с коллегами вопросы безопасности и экономическое сотрудничество. В частности, он сообщил о том, что экономические обмены со странами СНГ расширяются даже на фоне санкций, товарооборот увеличился в первом полугодии на 7%.

При этом в саммите не участвует Украина. Комментируя нежелание Киева участвовать в саммите, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина заинтересована в подрыве всех связей, которые существуют на пространстве СНГ.

Украина с 2014 года фактически не участвует в деятельности Содружества. При этом Киев не делал официального уведомления о выходе из организации. До этого, 7 октября, в Санкт-Петербурге завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ. Он прошел в день рождения Путина, которому в этот день исполнилось 70 лет, и стал важным мероприятием в контексте подготовки к запланированному саммиту СНГ в Астане.

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