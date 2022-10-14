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Лавров заявил о заинтересованности Киева в подрыве связей на пространстве СНГ

Лавров: Киев заинтересован в подрыве всех связей, которые существуют на пространстве СНГ
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Украина заинтересована в подрыве всех связей, которые существуют на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил в пятницу, 14 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя неучастие Киева в саммите организации.

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«Мы уже сделали давно выводы, что нужно полагаться на тех, кто искренне и реально заинтересован в развитии сотрудничества. Украина заинтересована в подрыве всех связей, которые существуют на пространстве СНГ», — сказал он в эфире Первого канала.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал отказ Киева от участия в мероприятиях по линии СНГ упущением для самой Украины. Он обратил внимание на то, что объединение развивается и без Украины. Песков также подчеркнул, что Содружество доказало свою актуальность и жизнеспособность и на его почве вызревают уже более продвинутые интеграционные структуры.

В пятницу в столице Казахстана проходит заседание Совета глав государств СНГ. В официальной церемонии открытия в Астане принимают участие лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Киргизии, Таджикистана и Туркмении.

Ранее на саммит глав государств СНГ прибыл президент России Владимир Путин. Он обсудит с коллегами по СНГ вопросы безопасности и экономическое сотрудничество. В общей сложности на заседании Совета глав государств планируется подписание 10 документов, направленных на развитие широкомасштабного межгосударственного сотрудничества.

Украина с 2014 года фактически не участвует в деятельности Содружества. При этом Киев не делал официального уведомления о выходе из организации. До этого, 7 октября, в Санкт-Петербурге завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ. Он прошел в день рождения Путина, которому в этот день исполнилось 70 лет, и стал важным мероприятием в контексте подготовки к запланированному саммиту СНГ в Астане.

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