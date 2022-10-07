В Санкт-Петербурге завершился неформальный саммит лидеров СНГ

Неформальный саммит лидеров стран СНГ, который проходил 7 октября в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, завершился. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отмечается, что в настоящий момент президент России Владимир Путин продолжает неформальное общение один на один с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

В ходе саммита глава российского государства лично пообщался с коллегами по СНГ.

«Было несколько отдельных бесед на ногах», — поделился Песков.

Путин также отмечал, что страны СНГ сообща стремятся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

Встреча лидеров в Константиновском дворце началась в районе 15:00 (мск). Мероприятие посетили главы Белоруссии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Туркменистана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал событие важным мероприятием в контексте подготовки к запланированному на следующую неделю саммиту СНГ в Астане, в котором Путин также примет участие.

Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Прошлая встреча прошла в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в Северную столицу перед Новым годом — 28 декабря.

29 сентября российский лидер указал, что геополитические противники стран СНГ готовы поставить под удар любое из этих государств, поэтому необходимо анализировать риски безопасности стран содружества. Также российский лидер добавил, что товарооборот стран СНГ растет, несмотря на давление со стороны США и их сателлитов.

Еще в декабре прошлого года Путин назвал создание СНГ оправданным шагом. Он отметил, что «сохранившиеся связи со времен СССР играют положительную роль». По его словам, Россия намерена и дальше поддерживать сложившиеся отношения со странами СНГ и в будущем.