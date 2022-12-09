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Сюжет:

FT заявила о новой пробке из танкеров с нефтью перед Босфором

Financial Times: на входе в Босфор снова образовалась пробка из танкеров с нефтью
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Фото: REUTERS/Mehmet Emin Caliskan
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На входе в Босфор снова наблюдается пробка из танкеров. Об этом 9 декабря сообщает газета Financial Times, обвиняя Турцию в блокировке поставок нефти на мировой рынок.

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Как отмечает издание, причиной проблем со страховкой танкеров стали антироссийские санкции и введенный Евросоюзом (ЕС) потолок цен на нефть из РФ. При этом источники газеты среди чиновников подтверждают, что по документам в танкерах находится в основном казахстанская нефть, а на нее санкции против России не распространяются.

В свою очередь в РФ управляющий партнер компании «Инфрапроекты» Алексей Безбородов отметил, что информация британского издания не соответствует действительности.

«Никто, кроме Financial Times, ничего не пишет, нигде нет новостей, Турция ничего не говорит, никто на руках не имеет никакого документа, ни один капитан не пожаловался, ни одна нефтяная компания, никто ничего не сказал, очереди не видно. Значит, в Лондоне кто-то это придумал», — цитирует его BFM.ru.

Как отметил эксперт, британские власти «всегда играют в длинную игру». И Турция для них уже как «бельмо на глазу», поскольку действует независимо и по своему усмотрению.

«У казахов давно уже вся нефтянка находится в руках Британии, это известный факт, вот они и поднимают бучу», — объяснил Безбородов.

8 декабря глава американского минфина Джанет Йеллен указала, что США не считают Россию ответственной за проблемы с движением нефтетанкеров через проливы Босфор и Дарданеллы в Турции.

Тогда же стало известно, что Анкара по-прежнему блокирует проход судов, перевозящих нефть, при отсутствии страховых документов. Морские власти Турции настаивают на том, что это стандартная процедура, обязательная для соблюдения.

Днем ранее сообщалось о задержке 26 танкеров из Казахстана у турецких берегов, которые перевозят более 23 млн баррелей нефти.

До этого, 5 декабря, газета Financial Times сообщила, что в водах Турции сформировалась пробка из нефтяных танкеров. В этот день вступил в силу запрет на поставляемую морем российскую нефть в ЕС. Кроме того, начал действовать потолок цен (максимально разрешенная стоимость) на энергоносители из РФ на уровне $60 за баррель.

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