Десятилетняя девочка спасла потерявшегося ребенка в ЯНАО

В ЯНАО в Новом Уренгое десятилетняя девочка помогла ребенку, оказавшемуся в одиночестве на улице. Арина Натальчук забрала его домой, а родители вызвали полицию.

Как пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на УМВД ЯНАО, прибывшие полицейские установили личность ребенка, после чего мальчика здоровым и невредимым вернули в семью.

Арину наградили медалью «За помощь и содействие органам внутренних дел Нового Уренгоя» и ценным подарком.

Ранее сообщалось, что в Челябинске школьница Катя Юльтимирова чудом спасла от гибели выпавшую из окна третьего этажа двухлетнюю девочку. Ребенок буквально упал Кате в руки.