В Челябинске наградили спасшую выпавшего из окна ребенка школьницу

В Челябинске полицейские наградили школьницу Екатерину Юльтимирову, спасшую выпавшую из окна третьего этажа двухлетнюю девочку.

«Руководством органов внутренних дел было принято решение о награждении Екатерины грамотой за мужество, смелость, самоотверженность и проявление гражданского долга», — подчеркивает сотрудник МВД.

Награды помогут девочке при поступлении в вуз. Она хочет получить профессию психолога и работать в МЧС.

Сама спасительница не считает свой поступок героическим и говорит, что на ее месте таким образом поступил бы любой человек. Подробности происшествия «Известия» выяснили в четверг, 21 июля.

Инцидент случился днем 14 июля в Челябинске на улице Дружбы в пятиэтажном доме. Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал. Девочка-подросток в тот момент гуляла неподалеку со своими подругами и поспешила на помощь.

«Я посмотрела к другой подруге в окна и заметила, как ребенок наполовину из сетки просто вываливается, улыбается и начинает махать. Я начала отвлекать и сказала Кате, что там упадет ребенок, надо подойти. Она отдала вещи, соскочила и начала подходить. Я стояла в этот момент рядом и держала вещи», — вспоминает подруга Кати.

Девочки вызвали скорую помощь. Медики заключили, что ребенок отделался легкими царапинами, после чего пытались стучать в квартиру семьи, где живет спасенная малышка, но безуспешно.

«Она говорит: я просто раньше спать легла и всё. Я говорю, надо было окна сначала закрыть, прежде чем спать-то ложиться. <…> Она стояла, молчала и плакала. Заревела», — описывает соседка женщины Алена Алиева.

Версию невнимательной матери теперь проверяют полицейские, которые составили в отношении нее протокол по статье о невыполнении родительских обязанностей.

10 июня пожарные рассказали, что в Туапсе 14-летняя школьница спасла из горящего дома троих детей. Огонь охватил дом старой постройки на улице Спинова, в котором жили три семьи.