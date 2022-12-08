Норвегия поддержала решение ЕС по потолку цен на российскую нефть

Власти Норвегии ввели потолок цен на российскую сырую нефть в размере $60 за баррель. Об этом 8 декабря говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел королевства.

«Норвегия ввела потолок цен на сырую нефть из России в размере $60 за баррель в рамках санкций. Это соответствует потолку цен, принятому в Евросоюзе (ЕС) и странах G7», — сказано в сообщении.

Глава норвежского МИДа Анникен Хюитфельдт отметила, что целью введения потолка является «снижение доходов России от продажи сырой нефти в третьи страны».

Как уточнили в МИДе, запрет на ввоз, покупку и транзит российской нефти через Норвегию в ЕС и третьи страны введен с 5 декабря.

Главы министерств финансов стран G7 2 сентября договорились ввести потолок цен на нефть из России. 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС). Также государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

Вице-премьер РФ Александр Новак 4 декабря заявил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен на российскую нефть.

5 декабря эксперт Института развития технологий ТЭК Елена Зотова рассказала «Известиям», что в результате установленного ЕС потолка цен на нефть из РФ, а также введенного эмбарго рынок потеряет объемы российского энергоресурса, а цены вырастут.

7 декабря издание «Ведомости», ссылаясь на источники, сообщило, что российская сторона рассматривает три варианта ответных мер. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает анализировать ситуацию и положение дел по этому вопросу. Ранее 8 декабря министр финансов России Антон Силуанов также заявил, что Россия готовит ответную реакцию.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоносителей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля.

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