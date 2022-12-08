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Главный бухгалтер детдома в Красноярске призналась в хищении 34 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Красноярске главный бухгалтер частного учреждения «Детский дом им. Х.М. Совмена» написала явку с повинной в полицию, признавшись, что перевела на личный счет около 34 млн рублей. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

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Как отметил представитель ведомства, предварительно выявлен факт хищения денежных средств с использованием служебного положения в частном учреждении для детей-сирот. По данным полиции, сейчас идет доследственная проверка по делу, информация проверяется.

«Около 34 млн рублей. У нас есть явка с повинной должностного лица», — указал Речицкий журналистам.

Известно, что бухгалтер написала явку с повинной после того, как в местных СМИ был опубликован материал о том, что работники одного из детских домов выводили деньги, которые отправлялись в учреждение в качестве пожертвований.

Кроме того, в начале декабря красноярская предпринимательница Олеся Добрынина рассказала в соцсетях о том, что главный бухгалтер детского дома заняла у нее 1 млн рублей и отказалась отдавать. Тогда она обратилась к директору учреждения, тот, по словам Добрыниной, сообщил, что главный бухгалтер была отправлена в отпуск. Ее подозревают в хищении со счета учреждения больше 16 млн рублей.

Ранее, 3 декабря, сообщалось, что в Амурской области суд вынес приговор двум сотрудницам бухгалтерии бюджетной организации, которые похитили более 21 млн рублей. С января 2016 года женщины организовали схему хищения денег, предназначенных для выплаты зарплаты работникам учреждения. В соответствующих ведомостях они существенно увеличивали суммы, а разницу распределяли между собой.

28 октября стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в хищении почти 6 млн рублей заподозрили сотрудниц бухгалтерии одного из образовательных учреждений Березовского района. Следствие полагает, что пять бухгалтеров представляли в банки заведомо ложные сведения для получения выплат, предназначающихся родителям в качестве компенсации части затрат за присмотр и уход за дошколятами. В списки вносились не родители учащихся, а родственники злоумышленниц.

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