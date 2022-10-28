Бухгалтеры образовательного учреждения в ХМАО похитили 6 млн рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в хищении почти 6 млн рублей заподозрили сотрудниц бухгалтерии одного из образовательных учреждений Березовского района. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.

Следствие полагает, что пять бухгалтеров предоставляли в банки заведомо ложные сведения для получения выплат, предназначающихся родителям в качестве компенсации части затрат за присмотр и уход за дошколятами. В списки вносились не родители учащихся, а родственники злоумышленниц, пишет ИА «Ура.ру».

В течение полутора лет женщины похитили около 6 млн рублей. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Одна из подозреваемых помещена в изолятор временного содержания, еще две находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Как уточняет Muksun.fm, в ходе обысков у «черных бухгалтеров» изъяли документацию, ноутбуки, флеш-накопители, банковские карты и дорогостоящее имущество. Расследование уголовного дела продолжается.

25 октября сообщалось, что в Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего юриста, которого обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Мужчина обещал оказать семи жителям региона юридическую помощь, но своих обязательств не выполнил.