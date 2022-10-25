Юриста из Тюмени обвиняют в мошенничестве на 900 тыс. рублей
В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего юриста, которого обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Об этом порталу «Наш город» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По версии следствия, с ноября 2019 года по август 2021-го юрист пообещал семи жителям региона оказать помощь в оформлении права собственности на недвижимость и автомобили, реализации залогового имущества, взыскании материального ущерба и других вопросах. За свои услуги мужчина получил 900 тыс. рублей, но обязательств не выполнил.
Расследование уголовного дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в октябре в Роспотребнадзоре рассказали «Известиям», что число жалоб на некачественные юридические услуги за последние годы почти удвоилось. Только за январь – июнь 2022 года их поступило более 4,1 тыс. Ущерб от действий недобросовестных юристов за четыре года составил более 205 млн рублей — и это только в тех случаях, которые стали известны ведомству. Реальный ущерб может превышать миллиарды, полагают в Роспотребнадзоре.