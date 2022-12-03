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Присвоившим 21 млн рублей бухгалтерам вынесли приговор в Приамурье

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В Амурской области суд вынес приговор двум сотрудницам бухгалтерии бюджетной организации, которые похитили более 21 млн рублей. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Установлено, что ведущий бухгалтер и бухгалтер первой категории с января 2016 года организовали схему хищения денег, предназначенных для выплаты зарплаты работникам учреждения. В соответствующих ведомостях они существенно увеличивали суммы, а разницу распределяли между собой. Ущерб, причиненный организации, превысил 21 млн рублей, уточняет ИА PriamurMedia.

Женщин признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Суд приговорил каждую из них к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

«В целях исполнения приговора, обеспечения уплаты штрафа судом по ходатайству следователя на имущество обвиняемых был наложен арест. Причиненный ущерб с осужденных взыскан в солидарном порядке», — говорится в сообщении СК.

22 ноября сообщалось, что Ленинский районный суд Тамбова признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере бывшего мэра города Александра Боброва. Он был приговорен к четырем годам условно.

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