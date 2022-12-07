Эксперт назвал Турцию альтернативой Германии среди импортеров российского газа

Турция могла бы заменить Германию в структуре экспорта российских энергоресурсов. Об этом во вторник, 6 декабря, заявил турецкий эксперт, директор ATA Platform Волкан Оздемир в ходе «Примаковских чтений».

Как напомнил эксперт, Турция не поддержала санкции против России и сейчас объемы российско-турецкой торговли значительно выросли, а сотрудничество вышло на новый уровень.

Оздемир считает, что на фоне сложившийся ситуации Турция готова заменить ФРГ среди импортеров российских энергоресурсов.

«Из-за рецессии в Европе, вызванной сложнейшим энергетическим кризисом, страдает также турецкая экономика, которая является экспортно ориентированной, а Германия пока остается крупнейшим рынком для турецкого экспорта. Турция могла бы диверсифицировать свою экономику, интегрировать ее с Россией, это уже происходит», — сказал Оздемир.

Эксперт указал на тот факт, что сотрудничество стран происходит не только на военном и геополитическом уровне.

Кроме того, Оздемир отметил, что всё больше стран, включая Саудовскую Аравию, выражают интерес к участию в формате БРИКС+, что говорит о стремлении расширять свою экономику и быть частью меняющегося мира.

Ранее, 4 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что республика ведет подготовку к созданию хаба, через который в Европу будет поставляться природный газ из России.

18 ноября президент России Владимир Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили инициативу создания на территории Турции крупного газового хаба. Отмечается, что лидеры подробно обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях. Была отмечена положительная динамика торгово-экономических связей, планомерное продвижение значимых совместных проектов, в том числе в атомной энергетике.

До этого, 3 ноября, представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что сотрудничество России и Турции по газовому хабу рассчитано на долгосрочную перспективу и не имеет связи с ситуацией вокруг Украины.

О возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки Путин заявил 12 октября. Он отметил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» РФ могла бы переместить в регион Черного моря. Новые маршруты станут главными в поставках российского газа в Европу.