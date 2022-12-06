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В Белом доме воздержались от оценки попыток Киева атаковать аэродромы России

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Фото: Getty Image/Anna Moneymaker
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Власти США не хотят выдвигать предположения об ответственности украинской стороны за попытки нанесения ударов дронами по российским военным аэродромам. Об этом заявила на брифинге 6 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«Я не хочу выдвигать предположения о том, несет ли Украина ответственность за эти атаки <...> есть только одна страна, которая несет ответственность за этот конфликт, это Россия», — отметила она на брифинге.

Как сообщали в Минобороны России, утром 5 декабря украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Трое военных погибли, еще четыре человека пострадали.

Экс-верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис назвал атаки на аэродромы России опасным поворотом в конфликте.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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