В Белом доме воздержались от оценки попыток Киева атаковать аэродромы России

Власти США не хотят выдвигать предположения об ответственности украинской стороны за попытки нанесения ударов дронами по российским военным аэродромам. Об этом заявила на брифинге 6 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я не хочу выдвигать предположения о том, несет ли Украина ответственность за эти атаки <...> есть только одна страна, которая несет ответственность за этот конфликт, это Россия», — отметила она на брифинге.

Как сообщали в Минобороны России, утром 5 декабря украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Трое военных погибли, еще четыре человека пострадали.

Экс-верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис назвал атаки на аэродромы России опасным поворотом в конфликте.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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