Попытки атак украинской армии на российские аэродромы говорят о новом и опасном повороте в конфликте, в дальнейшем Киев повторит подобное, под прицелом будут только военные объекты. Такое мнение выразил 6 декабря бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис с колонке на сайте агентства Bloomberg.

«Один из взрывов произошел на авиабазе Энгельс-1 в Саратовской области, другой — в Дягилево в Рязанской области — оба в сотнях километров от российско-украинской границы», — констатировал он.

Как добавил Ставридис, пострадали или погибли несколько россиян и повреждены два самолета. Москва обвинила Киев в ударах, которые могли быть нанесены с использованием беспилотников. При этом украинские правительство не взяло на себя ответственность за удары, но отрицать причастность не стало.

По его оценке, киевский режим будет и дальше отрицать удары по российской территории, но продолжит их наносить.

«Возможно, цель этих ударов состояла в том, чтобы просто продемонстрировать возможности Украины. В дальнейшем Киев может пойти на большее, но будет стараться наносить удары только по военным целям», — продолжил он.

По мнению Ставридиса, Запад попытается удержать Киев об более масштабных атак, чтобы снизить риск разрастания конфликта и прямого втягивания в него НАТО.

Ранее во вторник губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в районе регионального аэродрома загорелся нефтенакопитель. Площадь пожара составила 500 кв м.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что утром 5 декабря украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Трое военных погибли, еще четыре человека пострадали.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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