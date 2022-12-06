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В Латвии призвали запретить въезд уволенному ведущему «Дождя»

Служба госбезопасности Латвии призвала запретить въезд в страну экс-ведущему «Дождя» Коростелеву
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Служба госбезопасности Латвии призвала запретить въезд в страну экс-ведущему телеканала «Дождь» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Дождь») Алексею Коростелеву. Об этом говорится в заявлении службы от 6 декабря.

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Министру внутренних дел Латвии рекомендовано внести включить Коростелева в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию. Сам ведущий постоянно работает и проживает в Грузии.

2 декабря «Дождь» уволил Коростелева после его слов в эфире о помощи военнослужащим РФ. За день до этого в выпуске программы «Здесь и сейчас» Коростелев сказал: «Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».

Как заявила руководитель информационной службы канала Екатерина Котрикадзе (физическое лицо, выполняющее функции иноагента), из-за этого высказывания у зрителей сложилось впечатление, что телеканал якобы занимается отправкой снаряжения российской армии, но это не так.

6 декабря в Латвии аннулировали лицензию «Дождя» на вещание. Решение вступит в силу в ночь на 8 декабря. Председатель национального совета по электронным СМИ (NEPLP) страны Иварс Аболиньш сообщил, что решение было принято в связи с угрозой нацбезопасности и общественному порядку. Он отметил, что телеканал нарушил несколько правил вещания в Латвии.

Позже гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева сообщила, что медиа продолжит работу в YouTube и планирует получить новую лицензию уже в другой стране.

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам телеканала «Дождь» 1 марта. Сообщалось, что решение принято на основании поступившего требования Генеральной прокуратуры из-за целенаправленного размещения телеканалом на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины. После этого телеканал перевел свое вещание в Латвию и работает там.

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