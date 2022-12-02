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«Дождь» уволил ведущего после его слов о помощи российским военнослужащим

Ведущего телеканала «Дождь» Коростелева уволили после слов о помощи российским военным
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Фото: скриншот
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Телеканал «Дождь» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Дождь») уволил ведущего Алексея Коростелева после его слов в эфире о помощи военнослужащим РФ. Об этом в пятницу, 2 декабря, заявила руководитель информационной службы телеканала Екатерина Котрикадзе (физическое лицо, выполняющее функции иноагента).

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«В эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнение в нашей позиции, поэтому мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас, но руководство «Дождя» считает его единственно верным и возможным», — отметила Котрикадзе.

Котрикадзе отметила, что слова ведущего могли вызвать у зрителей впечатление, что телеканал занимается отправкой снаряжения российской армии, но это не так.

Накануне, 1 декабря, в эфире «Дождя» в выпуске программы «Здесь и сейчас» Коростелев сказал: «Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».

В конце ноября телеканал решил на неделю сменить цвет своего логотипа в радужные цвета, после того как Совфед одобрил принятие пакета законов о запрете ЛГБТ-пропаганды в России. Согласно закону, теперь административная ответственность за пропаганду ЛГБТ будет наступать за совершение таких действий в отношении лиц любого возраста, а не только в отношении несовершеннолетних, как это было предусмотрено до принятия закона.

30 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала изменение логотипа. Захарова отметила, что только сейчас поняла, почему «название канала на букву «д», а символом стала буква «ж».

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам телеканала «Дождь» 1 марта. Сообщалось, что решение принято на основании поступившего требования Генеральной прокуратуры из-за целенаправленного размещения телеканалом на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины. После этого телеканал перевел свое вещание в Латвию и работает там.

Россия продолжает проведение начатой 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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